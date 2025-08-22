Newell’s oficializó este viernes la salida de Mateo “Toto” Silvetti, quien continuará su trayectoria profesional en el Inter Miami CF de la Major League Soccer (MLS).

A través de un comunicado, la institución rojinegra agradeció al futbolista de 19 años por “el compromiso y la dedicación demostrados durante su etapa en el club, desde Malvinas hasta el Coloso” y le deseó “el mayor de los éxitos en este nuevo desafío deportivo”.

Asimismo, subrayaron que la operación “será debidamente comunicada en el informe del libro de pases”, que se publicará una vez que los principales mercados de transferencias hayan cerrado.

El Inter Miami, por su parte, reveló que el atacante firmó un contrato hasta la temporada 2029 con opción de extenderlo hasta 2030.

Silvetti, surgido de las divisiones inferiores de la Lepra, debutó en 2024 con en el plantel profesional y marcó seis goles a lo largo de sus 37 partidos jugados. Ahora dará el salto al fútbol de Estados Unidos, donde compartirá equipo con Lionel Messi y Rodrigo de Paul, y será dirigido por Javier Mascherano.