En el cierre de la décima fecha del Clausura 2025, Newell's y Estudiantes empataron 1 a 1 en el Coloso. La visita fue muy superior, pero la falta de eficacia dejó con vida a la Lepra, que llegó al empate en el final.

El equipo de Cristian Fabbiani regresaba al Parque Independencia tras las goleadas ante Belgrano por Copa Argentina y por el campeonato. Luciano Herrera volvió en lugar del expulsado Gonzalo Maroni.

A los 9, Giovani Chiaverano la perdió en la salida, pero el remate de larga distancia de Arzamandía se fue desviado. A los 19, Cristian Medina recibió solo dentro del área y cabeceó débil a las manos de Juan Espínola.

A los 23, tras varias carambolas, Rodríguez le pegó mordido y la pelota se fue a centímetros del arco rojinegro. A los 29, Pérez ganó por la izquierda, quedó cara a cara con el arquero paraguayo, pero su remate terminó en el lateral.

A los 31, Estudiantes era muy superior; la pelota le quedó a Gómez, que buscó el ángulo sin suerte. A los 42, Luciano Herrera fue bajado; Andrés Merlos cobró penal, pero el VAR indicó que la infracción había sido fuera del área.

En el arranque del complemento, Palacios entró por el centro y le pegó desviado. A los 10, tras un contragolpe, Ascacíbar condujo y remató a las manos de Espínola.

A los 29, el recién ingresado Meza le ganó la espalda a Alejo Montero y definió cruzado para poner el más que merecido 1 a 0. Como respuesta, Newell's fue con más vergüenza que fútbol y tuvo el empate en la cabeza de Luciano Lollo, pero la pelota se fue por arriba del travesaño.

En la última, haciendo honor a la ley del ex, el zaguero rojinegro encontró la pelota dentro del área y fusiló a Muslera para el 1 a 1. Sin tiempo para más, los del Ogro se quedaron con un punto que parecía imposible.

Newell's continúa penúltimo en su zona, pero con chances de meterse en los playoffs. El próximo domingo, la Lepra viajará a la Bombonera para enfrentar a Boca.