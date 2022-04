Ramiro Macagno sufrió una distensión en el músculo recto anterior derecho proximal, en el partido ante Patronato, y dejó vacante el arco leproso para los próximos cuatro partidos.

Los posibles reemplazos del ex Atlético Rafaela son tres: Franco Herrera, Felipe San Juan y el colombiano Iván Arboleda.

Herrera, santiagueño de 18 años, debutó en el arco rojinegro el pasado viernes. Sería el titular el próximo miércoles si Felipe San Juan, quien fue al banco de suplentes contra Central, Platense y Unión, no se recupera de un estado gripal que lo aqueja desde hace varios días.

En tanto, este lunes, volvió a ponerse en carrera por custodiar el arco leproso el colombiano Iván Arboleda. Aunque no venía entrenando a la par de sus compañeros por un desgarro, y hasta había sido descartado por el DT rojinegro para el partido de la fecha 11 de la Copa de la LPF, el ex Rayo Vallecano podría volver al once inicial ante el Taladro.

La decisión de Javier Sanguinetti se conocerá recién el próximo miércoles, cuando defina al equipo que recibirá a Banfield en el Coloso Marcelo Bielsa.