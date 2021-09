Ignacio Scocco se refirió a las elecciones del domingo pasado que consagraron presidente de Newell's al médico Ignacio Astore y sostuvo que trata de no involucrarse "en la política del club" y que celebra "la democracia", pero que siente que las campañas "le hacen muy mal" a la institución.

"Trato de no involucrarme en la política del club. Celebro la democracia, pero siento que las campañas de cara a las elecciones le hacen muy mal a Newell's", afirmó este miércoles durante una videoconferencia de prensa.

"Cada año electivo la institución sufre mucho y realmente no debería ser así. Debería ser un día festivo, alegre para todos, que en el club haya democracia, pero lamentablemente en las últimas elecciones no pasó eso, y más en esta última que se hizo eterna y muy larga por la pandemia", añadió.

El atacante oriundo de Hughes comentó que "mi mensaje es que la gente tome el valor de las elecciones, pero que lo use a favor del club y no en contra. Que todo se defina el día de las elecciones y que no se juegue un año antes porque realmente le hace muy mal al club. En lo único que me involucro es en mandar este mensaje, si es que realmente todos queremos el bien para la institución".

Acerca del flamante presidente rojinegro, el goleador dijo: "Lo conozco cuando estuve en mi primera etapa en Newell's, cuando era médico del equipo. Siempre tuve una buena relación, yo era muy chico en esa época. Esperemos que el resultado de las elecciones sea lo mejor para el club".

Y sobre la inminente vuelta de los hinchas a las canchas, que en el caso de Newell's sería el viernes 8 de octubre ante Vélez, opinó que "es una alegría enorme para nosotros saber que dentro de poco nos vamos reencontrar con la gente en la cancha. Para nosotros es fundamental, importantísimo cuando jugamos de local, porque tenemos ese plus que necesitamos por momentos en los partidos. Será un momento muy lindo ".

En lo futbolístico Scocco indicó que "con la idea de juego de Gamboa (Fernando) nos sentimos muy cómodos, presionar alto, ser agresivos y estar cerca del arco rival. A medida que pasan los partidos vamos agarrando más confianza. Tenemos momentos muy diferentes en los partidos y hay que encontrar la regularidad dentro de los 90 minutos".

En cuanto al juvenil volante ofensivo Nicolás Castro -autor de dos golazos en el triunfo 2-1 sobre Lanús-, manifestó que "los que lo conocemos desde hace tiempo sabíamos el potencial que tiene. Le sirvió de mucho la característica y la función que cumple en la cancha con lo que le pide el entrenador, y lo que nos pide a todos como equipo. Está con mucha confianza, tiene mucho para aprender, pero es un chico que escucha y sabe que puede mejorar partido a partido. Que siempre sigue intentando. El potencial lo tiene".

Por último y sobre su futuro en el fútbol, aseguró que "trato de vivir el momento, el día a día, pienso y sostengo que lo que viene depende mucho del presente. Hay que enfocarnos en lo futbolístico, tener regularidad en el funcionamiento en la cancha, ir consolidándonos como grupo y como equipo y, si logramos eso, lo que viene será bueno. En lo personal me gusta hacerme cargo por momentos del rol de armador o también definir cuando me toca".