Javier Sanguinetti habló este jueves en conferencia de prensa luego del entrenamiento matutino de Newell's, y despejó varias dudas sobre posibles bajas de cara al comienzo del campeonato, además de restarle drama a volver a jugar el clásico en cancha de Central.

El DT leproso comenzó hablando de los entrenamientos de estas semanas, lo que clasificó como una "puesta a punto" más que como una "pretemporada". "Vamos a jugar promedio cada cinco días y habrá que recuperar a los jugadores más que entrenar".

Sanguinetti también fue consultado por Nicolás Castro, quien se está recuperando de una intervención quirúrgica y que podría irse en este mercado de pases: "No vamos a contar con él en los primeros partidos porque se tiene que recuperar, y aunque sabemos que es el jugador a vender, si se va, necesitaremos a otro en su lugar".

Como no podía ser de otra manera, el DT también respondió acerca de la polémica sobre volver a disputar el clásico rosarino en cancha de Rosario Central: "Las normas están para cumplirse. No hay mucho para discutir. Vamos a jugar donde corresponda el clásico y no me voy a inmolar por jugar de local o de visitante".

Y agregó, para darle un poco de picante: "Iremos a ganar cómo la última vez".

Por último, Sanguinetti habló sobre los objetivos de cara al torneo que se viene: "En el último torneo encontramos la forma de ser un equipo duro, incómodo. Si tenemos mayor fluidez en el juego y certeza en la definición podemos aspirar a más. En la medida en que seamos competitivos, vamos a conseguir puntos, alejarnos del descenso y estar más cerca de ingresar a una copa internacional".