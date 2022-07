El director técnico de Newell's, Javier Sanguinetti, sintió que el empate sobre la hora de Patronato tras ir ganando 2 a 0 pegó en el corazón de su planteo. Mientras propone un esquema ordenado y compacto, el gol llega por una desatención y el equipo mal parado.

"El empate es una situación que no puede ocurrir faltando dos minutos, es una situación que no ameritaba descompensarnos como lo hicimos. Quedamos muy descompensados en una situación que no ameritaba", sostuvo en conferencia de prensa.

El DT analizó que en el primer tiempo Newell's fue superior sobre todo en cuanto a llegadas y en el segundo tiempo Patronato se encuentra un gol de pelota cruzada. El 2 a 1 cambió el encuentro: "Después se hizo un partido en el que ellos propusieron y nosotros tuvimos para liquidarlo y en la última empatan".

Respecto a que sucedió para quedar al acecho de un débil equipo como el entrerriano, Sanguinetti sostuvo que "faltó tranquilidad para manejar la pelota".