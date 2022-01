El flamante técnico Newell's, Javier Sanguinetti, se refirió a la posibilidad de que Ricardo Centurión llegue a la Lepra y manifestó su deseo de contar con el delantero de Vélez de cara a la próxima temporada. "Todos los jugadores que juegan bien a uno le interesan", aseguró el entrenador en diálogo con TyC Sports Verano.

"También sabemos que no es fácil poder realizar este tipo de incorporaciones. Primero, por qué es un jugador muy valioso, por qué tiene la posibilidad a lo mejor de elegir y la salida de Vélez no va a ser tan simple. Además, quizás no esté dentro de nuestro presupuesto, pero si me preguntas si me gusta te digo que si", agregó.

"Yo creo que en primer medida es un muy buen jugador de fútbol, pero para que llegue tiene que haber predisposición de los dos lados: que el jugador pretenda reencontrarse con su mejor forma y nosotros darles las herramientas para que lo pueda hacer", continuó.

En este sentido, el entrenador rojinegro manifestó: "Yo siempre digo que los jugadores de esas características nunca se olvidan de jugar. Después hay que ver por qué no juega y eso es una situación que no me incumbe".

Por último, Sanguinetti indicó que "es un jugador que puede brindar muchas opciones" y que "es un jugador muy versátil, que puede jugar tanto por derecha como por izquierda, de interno o de extremo", para rematar: "En definitiva es un muy buen jugador de fútbol", cerró.