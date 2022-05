El director técnico de Newell's habló con la prensa luego de que se le escapara la chance de pasar a cuartos de final de la Copa de la Liga después de que gran parte del torneo estuviera entre los primeros lugares. El DT resaltó la buena campaña por más que el cierre fue para el olvido y sostuvo que la Lepra mereció algo más.

"Desgraciadamente no nos alcanzó y no pudimos coronar algo que merecíamos, que era estar entre los cuatro mejores. No tenemos que olvidarnos de dónde venimos”, dijo el DT que asumió luego de un 2021 de pésima campaña por los pasos de Germán Burgos y Fernando Gamboa.

Sanguinetti se queda con los pocos minutos del primer tiempo en que la Lepra logró imponer el juego con un gol al comienzo del partido. Sin embargo, desde el empate, todo cambió. “Tuvimos 20 minutos muy buenos, si hubiésemos tenido tranquilidad y eficacia el partido se terminaba ahí”, dijo en alusión al gol que erra Garro, que, para colmo, en la jugada siguiente, termina con el empate de Gimnasia.

Sanguinetti sostuvo que el equipo se mostró con posibilidades de ganarlo, incluso en el empate, pero que les faltó "tranquilidad y fluidez en el juego" para poder lastimar al Lobo.