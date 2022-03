Newell's se quedó con el clásico rosarino en el gigante de Arroyito, y Javier Sanguinetti, DT leproso, habló brevemente en conferencia de prensa mostrando su alegría después de quedarse con los tres puntos.

"Fue un partido muy difícil, muy peleado, como todo clásico, pero mostramos una cara que aún no habíamos mostrado, y no me queda más que agradecerles a mis jugadores. Los clásicos son para regalárselos a la gente, y hoy los chicos jugaron como hinchas, es una alegría enorme", sostuvo el técnico, victorioso en esta séptima fecha.

Sobre Martín Luciano, que jugaba su primer clásico, Sanguinetti dijo: "Estoy muy contento por él, tenía que disfrutarlo. Cuando llegas al club lo primero que te piden es ganar el clásico, pero no sabía que era para tanto. Son partidos para disfrutar, y más aún cuando ganas".

El DT leproso se negó a responder cuando fue consultado sobre el pedido de la gente al Kily González para que deje su cargo. "Me parece que no es algo que yo tenga que responder, no me va".

Para finalizar, el de Lomas de Zamora también explicó los cambios en el final del partido: "Lamentablemente tuvimos que usar ventanas que no teníamos pensadas, como la salida de Martín (Luciano), por miedo a que le saquen la segunda tarjeta. Cuando nos quedó la última, hicimos los tres cambios que nos parecieron necesarios"