El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó la sanción al mediocampista de Newell's Old Boys, Gonzalo Maroni, y Cristian Fabbiani no podrá contar con el ex Boca el próximo domingo. En tanto, el DT leproso sólo fue multado tras su expulsión ante Estudiantes de La Plata y estará en el banco ante el Xeneize.

Según el último boletín de la entidad disciplinaria, la Lepra tendrá que pagar una multa de $483.000 por la roja que recibió el Ogro en el partido ante el Pincha. Si el club no paga el importe solicitado (ya aseguraron que se abonará), el entrenador no podrá estar en el banco de suplentes rojinegro.

Por otro lado, Maroni, que había sido expulsado en el encuentro de la fecha 9 ante el Pirata cordobés, recibió dos jornadas de sanción y recién podría volver ante Tigre.