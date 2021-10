Julio César Saldaña será el nuevo director del fútbol profesional de Newell's por más que el nuevo presidente de la institución Ignacio Astore no lo haya puesto todavía en funciones. Mientras tanto, Larry, ya le picó el boleto al actual gerente de fútbol, Lucas Bernardi, quien fue nombrado meses atrás por Cristian D’Amico.

No anduvo con vueltas sobre el futuro de Bernardi: "No creo que convivamos, es lo que hablamos, creo que nos superponemos en la misma posición de elegir, de estar junto al técnico y los jugadores. Se lo dije a Lucas, yo no lo veo tampoco trabajando en otra área".

"Yo no tengo en mi equipo a Bernardi", aclaró sobre una posible reubicación. "No, lo que hablamos es que no estaría en otro lugar del club. Yo no quiero hablar mucho de lo que Lucas piensa, pero la verdad que no tengo lugar para él. No sé dónde podría entrar, no tengo una posición para él", disparó.

"Tenemos que ver el tema contractual para no perjudicar al club. Ya lo hablamos y ahora tiene que tomar una decisión la dirigencia", agregó.

Por último dijo: "No sé si Bernardi entendió lo que le dije. Pero Nacho me pone arriba de todos en el fútbol profesional y yo tomo decisiones. De acá en más ya no pasa por mí".