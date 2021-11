Con dos últimos buenos resultados, y con un Taffarel que parece haber despertado el buen nivel de algunos jugadores, Newell's puede tomarse un tiempito más para decidir quien será el próximo DT que reemplace a Fernando Gamboa, de corta y mala estadía.

Con una nueva dirigencia, la Lepra está en busca de alguien que ocupe ese tan importante lugar dentro del equipo. En ese sentido, una buena cantidad de nombres sonaron en las últimas semanas. Para desmentir algunos rumores, y también para contar con quiénes avanzaron, habló Julio César Saldaña, manager del club.

Con el objetivo de despejar cualquier tipo de dudas, comenzó contundente: "A mí no me los ofrecieron. No creo que valga la pena reunirse con Passarella y Ramón Díaz". Luego, haciendo hincapié en el técnico que interesa, reveló: "Me reuní con Javier Sanguinetti, tiene el perfil que nosotros queremos, la charla fue buena. Está en consideración".

No obstante, una de las frases más llamativas tuvo que ver con la evidente incidencia de Christian Bragarnik, reconocido representante, en la institución. Saldaña tiró: "Bragarnik nos dijo que hoy no tiene técnicos disponibles". Y, a su vez, contó quiénes sí fueron postulados para el cargo. "Ayer me ofrecieron a Bruno Marioni y hoy a Mario Sciacqua".

Sin embargo, a pesar de la notable búsqueda, hoy Newell's tiene técnico, y no se olvidó de él Saldaña: "Taffarel es un posibilidad si no conseguimos los técnicos que buscamos. Lo pensaba para la Reserva, pero se precipitó todo por la Primera. No dudé en ir a buscarlo cuando tuve que mirar abajo. Uno lo pone en consideración llegado el caso de que no aparezca un técnico de afuera. Se están acomodando las cosas, con Unión se mejoró muchísimo".

Para finalizar, el exfutbolista leproso también descartó algunos nombres como el de Gabriel Heinze, Eduardo Berizzo y Juan Pablo Vojvoda: "Entiendo a los técnicos que hoy no pueden venir a Newell's".

Todo parece indicar que el año, a falta de cinco fechas, lo terminará Taffarel, salvo que arreglen rápido con Sanguinetti. La decisión que se tome será pensando claramente en comenzar bien armados y acomodados el 2022.