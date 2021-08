Fernando Gamboa seguramente ordene al menos una modificación para jugar ante Rosario Central el próximo domingo. Pablo Pérez será titular, mientras que por Julián Fernández las esperanzas son pocas.

Desde el rojinegro no son optimistas respecto de las posibilidades para el ex All Boys. Fernández, de 26 años, sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo a los 30 minutos del primer tiempo del partido que Newell's le ganó 3 a 2 a Talleres, en el Coloso del Parque Independencia, por la primera fecha, el domingo 18 de julio.

En cambio Pablo Pérez, retornaría al equipo que jugará el clásico, luego de que volvió a jugar unos minutos en la victoria por 1 a 0 sobre Platense, como local, y en la derrota por 2 a 0 ante Racing Club, como visitante, luego de recuperarse de un desgarro en el sóleo izquierdo durante la pretemporada.

Gamboa hizo entrar a Pérez por el volante central Juan Sforza y corrió desde la derecha del mediocampo hacia el medio a Jerónimo Cacciabue, en el segundo tiempo del partido contra Racing. Es probable que esto mismo ocurra el domingo pero desde el inicio.

En tanto, otra duda de Gamboa consiste en saber si contará con el marcador lateral izquierdo Franco Negri, quien debió salir en el entretiempo por una lesión muscular en la pierna izquierda. En su lugar ingresó Mariano Bittolo, quien jugará el clásico si Negri no llega a recuperarse.

Asimismo, el delantero Jonatan Cristaldo también salió del partido con Racing por una molestia muscular, sobre la que Gamboa informó que "está tocado", aunque a priori estará a disposición del entrenador para el clásico.

Newell's puede formar el domingo con Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla y Franco Negri o Mariano Bíttolo; Pablo Pérez, Jerónimo Cacciabue y Nicolás Castro; Justo Giani, Ignacio Scocco y Jonatan Cristaldo.