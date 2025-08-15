Newell's Old Boys no se retiró del mercado y sigue en la búsqueda de un extremo para sumar una alternativa en el plantel rojinegro. Luego de la frustrada llegada del colombiano Luis Ángel Díaz, la Lepra puso la mira en un delantero paraguayo: Josué Colman.

El futbolista de 27 años quedó libre tras finalizar su vínculo con el Querétaro de México y la Lepra ya inició negociaciones para contartar al delantero. Según trascendió, la oferta del club del Parque Independencia sería un préstamo por un año, con opción de compra del 50% del pase.

Además de Newell's, el atacante guaraní también estaría evaluando propuestas del fútbol árabe y mexicano.

Además de Querétaro, Colman jugó el Cerro Porteño, Guaraní, Mazatlán FC y Orlando City Soccer Club.