Darío “Pipa” Benedetto se convirtió, este jueves, en el segundo refuerzo de Newell's Old Boys en la temporada. El ex Boca llegó al Parque Independencia con el pase en su poder y firmó contrato por un año.

"Estoy muy contento, venir a vestir esta camiseta es algo que decidí yo. Recibí el llamado del Ogro y me dio la confianza que necesitaba. No me costó la decisión de venir", indicó el delantero de 35 años, luego de poner el gancho.

Respecto a la hinchada rojinegra, el ex Olympique de Marsella afirmó : "Me gusta la presión que tiene el club".

Por último, el Pipa remarcó que se encuentra “bien físicamente” y ya empezó a entrenar con sus compañeros en Bella Vista. "Recién se arranca una pretemporada y espero ponerme mejor día a día", concluyó.