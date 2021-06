En plena pretemporada, y después de un final de semestre que concluyó de la peor manera para Newell's, Pablo Pérez atendió a los medios desde el Predio Jorge Griffa, y bancó al nuevo DT rojinegro: "El Negro Gamboa es un técnico motivador, conoce todo del club y tiene historia, nos va a ayudar muchísimo, yo lo tuve y hoy está con muchísima más energía, me pone contento que esté acá, nos ayudará a estar mejor que el semestre pasado, nos va a ayudar a salir de este momento".

"No hablé nada con el técnico sobre en qué posición me va a utilizar, tenemos que adaptarnos rápido a lo que quiere el Negro, estamos predispuestos a lo que él pida, es un entrenador que quiere mucha presión, nos pide que estemos juntos y cuando tengamos la pelota ataquemos con intensidad".

Por otro lado, analizó el primer semestre de 2021: "Pasé todas las vacaciones preocupado y haciendo una fuerte autocrítica por el semestre pasado, lo más importante es el club y cuando las cosas están mal no nos gusta, nos disculpamos y con el apoyo de todos vamos a salir de esta situación, nos sentimos culpables porque no fue lo que esperábamos ni deseamos para el club, hacemos la autocrítica y trabajamos para dar vuelta esta situación entre todos".

Y agregó: "En Newell's tengo mucho más responsabilidad que en otro lado, estoy en el club que amo, con mí familia, en mí ciudad y donde soy hincha, tener un mal semestre acá es lo que más me duele, todos la pasamos mal y deseamos revertir esta situación, en las situaciones malas es donde más me gusta estar, voy a apoyar desde donde me toque".

Sobre el tema de las elecciones que se aproximan, prefirió no opinar: "No voy a contestar nada sobre lo político porque es algo que no está a nuestro alcance, tenemos un dirigente que baja una línea y nosotros la respetamos, hoy nadie más que Cristian (D'amico) quiere lo mejor para Newell´s, los dirigentes trabajan para el bien del club, nadie quiere que a Newell´s le vaya mal, se pueden equivocar fuera de la cancha como nosotros adentro, hay que unificar todo y tirar para adelante".

Por último, el experimentado volante habló de lo que le generó ver a Colón campeonar en el torneo pasado: "Lo de Colón me dio esperanzas, me da esas ganas y ese deseo que se puede salir campeón, si River y Boca fallan, si Racing, Independiente y San Lorenzo fallan, nosotros tenemos que estar ahí, da bronca, esperanza e ilusión para trabajar y pensar que si no fue el semestre pasado puede ser el próximo, pero tenemos que corregir muchas cosas, y trabajar con todo el esfuerzo del mundo. Si sale campeón Colón nosotros podemos hacer lo mismo".