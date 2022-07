Luego del frustrado pase al Eintracht Frankfurt de Alemania, el volante rojinegro Nicolás Castro volvió a aparecer en el radar de un club europeo.

Según medios internacionales, el Racing Genk de Bélgica estaría buscando un reemplazo para Kristian Thorstvedt, que fue vendido al Sassuolo italiano, y el enganche leproso sería el elegido por el DT Wouter Vrancken.

Dicho interés se hizo formal en los últimos días y los dirigentes del Parque Independencia iniciaron negociaciones directas para vender al juvenil de 21 años.

Desde que el pase de Castro a Europa se cayó, el jugador no volvió a disputar partidos oficiales con la camiseta de Newell's Old Boys. Si bien en los dos últimos encuentro estuvo en el banco de suplentes, no sumó minutos en cancha.