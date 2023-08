La novela por la contratación del delantero uruguayo Guillermo May tiene final feliz. El futbolista, que estuvo a punto de acordar su llegada a Puebla de México, firmará su contrato con Newell's Old Boys en las próximas horas, luego de superar la revisión física.

Según trascendió, la Lepra se haría cargo del pago de la cláusula del jugador de Danubio y lo sumaría al plantel profesional por 3 años.

Cabe recordar que el club del Parque Independencia tenía todo arreglado para que May llegara a Rosario este jueves, pero el jugador, junto a su representante, decidieron postergar a último momento el viaje porque había aparecido una “oferta superadora” de Puebla de México. Esta postura obligó a los dirigentes leprosos a reformular los números del contraro y elevar el monto del sueldo propuesto al delantero charrúa. Finalmente, el atacante decidió aceptar la nueba oferta rojinegra.

May es centro delantero pero no un 9 clásico de área, al contrario, demuestra tener movilidad, incluso puede arrancar de atrás. De hecho, jugó de enganche mucho tiempo. Este año convirtió 12 goles, tres de ellos en la Copa Sudamericana. May es formado en Nacional donde fue compañero de Armando Méndez, actual lateral derecho de la Lepra.