Después de una buena semana posterior al clásico ganado en cancha de Rosario Central, el futbol argentino tuvo su parate por eliminatorias y Nicolás Castro, una de las figuras de la Lepra, aprovechó para hablar con Planeta Newell's e hizo un análisis de su crecimiento.

Sobre su adaptación a primera, el 10 dijo: "Me costó adaptarme a comer bien. Nos controlan las nutricionistas. Cuando me di cuenta que era profesional, senté cabeza y empecé a hacer mejor las cosas. Me di cuenta e hice un cambio muy grande. Siempre la peleé, nunca me quedé. Le meto al 100% en lo físico y lo futbolístico".

El joven también le dedicó una frase a su dorsal: "Me siento orgulloso de tener la 10, es un número especial".

En cuanto a la semana post clásico, el volante ofensivo contó que fue muy buena: "Nos da esa tranquilidad para seguir sumando. La gente estaba muy contenta, eso es algo lindo y nos llena. Disfrutamos pero a partir del lunes pensamos en Platense. Mantenemos los pies sobre la tierra. Estamos concentrados y tenemos confianza. Eso te hace ganar".

Por otro lado, el 10 leproso habló sobre lo que el director técnico le pide: "(Javier) Sanguinetti me pide que cargue el área porque me puede quedar algún rebote. Trato de escucharlo para hacer lo mejor posible. Creo que el jugador, sí o sí, tiene que hacerlo. Siempre pienso en el remate. Lo practiqué mucho. Desde que subí a Primera tuve esa característica. El trato de pelota y la visión de juego son mis cualidades. No soy un jugador rápido, pero me tomo mi tiempo para pensar e intentar jugar".

Para finalizar, el juvenil dejó una frase para el hincha: "Siempre traté de estar con la cabeza en Newell's, aunque apareciera la posibilidad de una venta".