Newell’s aguantó todo el segundo tiempo con un jugador menos y sobre el final Argentinos le convirtió y estampó la victoria. Al margen del flojo partido de la Lepra, pudo empatarlo a los 46' con un mano a mano inmejorable de Pablo Sabbag, pero el árbitro cobró un off side inexistente.

El saque de arco de Gastón Aguerre fue peinado por un jugador de Argentinos, por lo que habilita al delantero de Newell’s. El línea levantó la bandera y el árbitro Baliño pitó. Cristian Lema se le fue al humo y lo increpó ante tamaño error. “Espero que se hable como se habla cuando cagan a Boca o a River, es increíble lo que pasó", picanteó el defensor.

Por su parte, el director técnico leproso, Fernando Gamboa, dijo al respecto: "Vi la jugada en la que cobran offside a Sabbag. No soy de meterme con los árbitros. Todos nos equivocamos, pero más allá del error, no se que vio el línea. Se ve claramente que peina Torren y que Sabbag no estaba adelantado".

El partido

“Siempre que te quedas con un jugador menos es muy difícil planear algo, más con un Argentinos que tiene buenos jugadores y juega", afirmó Gamboa. Según el DT “el primer tiempo fue parejo” aunque perdieron la pelota más rápido de lo que pretende se le hizo “difícil manejar el partido”. “El segundo tiempo fue diferente, con uno menos se hace cuesta arriba porque te priva de una presión pareja".