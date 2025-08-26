Tras la derrota en el clásico, Newell’s buscará revancha en la Copa Argentina, el torneo en el que puso todas sus fichas. El equipo de Cristian Fabbiani ya está en cuartos de final y la organización confirmó la fecha para el duelo decisivo: será el miércoles 17 de septiembre, entre las fechas 8 y 9 de la Liga Profesional.

El choque copero aún no tiene sede ni horario definido, aunque la opción más concreta es el estadio La Pedrera, en Villa Mercedes (San Luis).

Newell’s llega a esta instancia tras eliminar a Kimberley, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán (3 a 2 en Salta, con goles de Luciano Lollo, Gonzalo Maroni y Carlos González). En caso de ganarle a Belgrano, alcanzará por primera vez las semifinales del certamen, ya que hasta ahora nunca superó los cuartos.

En la fecha 8, la Lepra recibirá a Atlético Tucumán en el Coloso por la Liga y en la fecha 9 deberá viajar a Córdoba para visitar a Belgrano. Así las cosas, al Pirata lo enfrentará dos veces en pocos días.