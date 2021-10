Newell's volvió a perder y Gamboa quedó en la cuerda floja

Newell's perdió con Gimnasia en un encuentro que dominó en la mayoría de los minutos, pero donde no fue efectivo en el último remate. La Lepra contó con buenos rendimientos, especialmente de Belluschi, Scocco y Castro, aunque no le alcanzó para plasmarlo en el resultado. Otra derrota más para los rosarinos, que no levantan cabeza.

El encuentro comenzó y perduró con un Newell's mejor. Mejor a los últimos partidos, y también mucho mejor que Gimnasia, pero la Lepra volvió a pecar de falta de eficacia, y lo volvió a pagar caro.

Después de desaprovechar varias ocaciones, los de Gamboa quedaron mal parados en una contra y Carbonero, a pura velocidad lo aprovechó al máximo. El delantero del Lobo se comió en velocidad a Belluschi ya Negri, quedó pie a mano con Macagno, y definió cruzada, pegada al palo para romper el empate.

Durante la segunda parte Gimnasia controló el partido a su merced, y Newell's nunca encontró el camino para emparejar el resultado.

La Lepra no tuvo el mejor funcionamiento, le faltó conexión en la mitad de la cancha y otra vez estuvo muy flojo en defensa. Los de Gamboa no supieron reaccionar al gol en contra en un momento en el que no lo merecían, y volvieron a dejar puntos en el camino.

Newell's quedó vigésimo en el torneo y ganó uno solo de los últimos once partidos, empató 3 y perdió 7. Números que no acompañan a ningún proceso, menos uno en el que el equipo no tiene identidad. Los dirigidos por Gamboa deberán levantar cabeza ante Aldosivi el próximo jueves, veremos si con el Negro en el banco.

Sobre el final, Lema se cruzó con algunos jugadores del Lobo, y Alemán debió ser separado por el árbitro del encuentro. En el túnel, ambos planteles se encontraron y el partido terminó con una pelea bochornosa.