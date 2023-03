Newell’s ganó un partido sumamente importante el pasado fin de semana ante Barracas en el Coloso Marcelo Bielsa, y en ese contexto, Gabriel Heinze decidió darle libertad al plantel tanto domingo como lunes. Este martes volvieron los trabajos.

La Lepra, con un poco más de aire gracias a los tres puntos obtenidos el sábado, ya debe pensar en el enfrentamiento que tendrá el próximo lunes con Colón de Santa Fe, donde intentará encadenar su segunda victoria consecutiva.

El DT leproso se mostró remarcó algunos errores en el post partido pero resaltó su alegría por haber vuelto a sumar de a tres: "Hay muchas cosas del juego que no me gustaron, no fue el partido que quería. Pero me voy conforme por todo lo que hicieron y las situaciones que se generaron. Vamos a seguir intentando y trabajando, ojalá en el próximo partido puedan convertir los delanteros. Pero esto es un equipo, pueden cumplir distintas funciones. Me pone contento que los delanteros erren goles porque quiere decir que las situaciones están".

Los rosarinos viajarán a Santa Fe el fin de semana con la tarea de volver a quedarse con la victoria, y sobre todo, encontrar esa regularidad que aún no se ha visto desde la llegada del Gringo al banco rojinegro.