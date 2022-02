Newell's visita esta tarde noche a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Kempes, en un duelo válido por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, que tendrá público de ambos equipos.

El encuentro a disputarse este lunes comenzará a las 19.15, contará con el arbitraje de Jorge Baliño y será televisado por TNT Sports.

Los dirigidos por Javier Sanguinetti comenzaron el torneo con una victoria ante Defensa y Justicia, y luego sufrieron dos caídas en fila, ante Argentinos Juniors (3-0) y River Plate (2-0), por lo que panorama es sombrío.

La derrota frente al 'Millonario' en el Coloso Marcelo Bielsa golpeó fuerte tanto en el plantel como en la hinchada, que hizo ver su descontento con el rendimiento del equipo leproso.

El elenco cordobés es el único que aún no convirtió tantos en el campeonato, suma dos puntos producto de los empates ante Unión y Patronato, y buscará recuperar el nivel mostrado el año pasado para volver a la senda del triunfo.



Los malos resultados de la "T" en el arranque vienen aparejados de rendimientos discretos, y solo en el encuentro de la segunda fecha ante el "Tatengue", en el que desperdició un penal sobre el final, pudo mostrar algo de lo que propone el DT Ángel Hoyos.



Otra realidad que afecta el andar del equipo de barrio Jardín son las bajas, ya que en el último encuentro no pudo contar con jugadores importantes como Enzo Díaz, Rodrigo Garro, Michael Santos y Diego Valoyes (lesionados), ni con Federico Girotti (suspendido).



Por lo tanto, el equipo que formará Talleres se definirá en los instantes previos al juego.



Para medirse ante los de Rosario, Hoyos no contará con el primer marcador central Ramiro González, expulsado ante Patronato.



Entre semana se confirmó que el encuentro a jugarse en el mundialista cordobés tendrá en las tribunas hinchas de dos parcialidades, algo que no sucede en el Kempes desde hace más de dos años por un partido oficial.



Talleres y Newell´s se enfrentaron 65 veces en la máxima categoría, con 17 triunfos de los cordobeses y 26 de los rosarinos, mientras que los restantes 22 encuentros finalizaron empatados.



Probables formaciones



Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Julián Malatini, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Fernando Juárez, Rodrigo Villagra, Ángelo Martino y Héctor Fértoli; Michael Santos y Federico Girotti. DT: Guillermo Hoyos.



Newell's: Ramiro Macagno o Iván Arboleda; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano o Leonel Vangioni; Pablo Pérez, Julián Fernández y Nicolás Castro; Juan Garro, Juan Manuel García y Francisco González. DT: Javier Sanguinetti.



Árbitro: Jorge Baliño.



Estadio: Mario Kempes de Córdoba.



Hora: 19.15.



TV: TNT Sports.