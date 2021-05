Newell's Old Boys perdió 1 a 0 ante Sarmiento de Junín en el Estadio Único de la ciudad bonaerense de San Nicolás por los 16vos. de final de la Copa Argentina. La Lepra se quedó afuera de la competición, y solo le queda la Sudamericana, donde debe ganar los dos partidos que le quedan y esperar por muchos resultados para clasificarse.

Sarmiento jugará la siguiente instancia con Talleres de Remedios de Escalada (B Metro) o Temperley (Primera Nacional).

El partido comenzó con ambos equipos ansiosos y erróneos. Sobraban ganas, pero faltaba juego. Newell's, con la presencia de Formica, Scocco y Pablo Pérez, no logró dominar el encuentro y se fue quedando en el partido. Nacho tuvo la más clara para la Lepra en un tiro libre apenas afuera del área, que remató fuerte al palo del arquero, pero se encontró con un Vicentini muy atento.

Sarmiento, por su parte, lograba desequilibrar a la defensa leprosa, pero no era efectivo en los últimos metros de la cancha. A los 35, el ingresado Borasi (salió Alanís lesionado), le ganó una pelea cuerpo a cuerpo a Lema, y definió ante Aguerre para poner el 1 a 0.

El conjunto rosarino nunca le encontró la vuelta al partido, y fue superado ampliamente en todo el segundo tiempo por Sarmiento.

A los 55, Borasi se le escapó otra vez a Lema por la derecha, y el defensor lo bajó antes de que entre al área. El central leproso recibió su segunda amarilla y dejó a Newell's con diez a falta de más de media hora.

Con uno más, Sarmiento se relajó y bajó el ritmo, a pesar de tener un par de chances para ampliar el marcador, que no llegó a concretar.

A falta de 8 minutos para el final, Julián Fernández pegó una patada criminal en mitad de cancha y se fue directamente a las duchas, para dejar a la Lepra con nueve.

Newell's no solo no reaccionó, sino que ni siquiera pateó al arco en todo el segundo tiempo. El "Mono" Burgos, que viene en la cuerda floja, no habló después del partido, y podría salir del club en las próximas horas.