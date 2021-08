Se vienen tres semanas movidas para Newell's Old Boys: en lo deportivo, el conjunto de Fernando Gamboa tendrá que disputar cuatro partidos en 21 días, con un plantel corto y varios lesionados; en lo institucional, el próximo 19 de septiembre se elegirán a las nuevas autoridades del club.

El compromiso más cercano para el equipo del Negro será el próximo lunes, a las 14:30 horas, contra Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa. Luego, en la fecha 10, la Lepra viajará a Santa Fe para enfrentar a Colón, el sábado 4 de septiembre a las 15: 45 horas.

El miércoles 15 de septiembre, Newell's jugará con River en el Parque Independencia (a las 21 horas), y finalizará el trajín de partidos con el cotejo ante Lanús, el lunes 20 a las 15.45 horas.

Para la serie de cuatro partidos en 21 días, Gamboa tendrá que ir rotando futbolistas para evitar que la lista de lesionados se siga incrementando. Aunque este lunes regresarían Pablo Pérez y Julián Fernández, el Churry Cristaldo se sumó a la enfermería leprosa y Justo Giani no está al 100 por ciento para jugar.

Este panorama se vuelve más complejo si tiene en cuenta el poco recambio que encuentra el entrenador rojinegro en el banco. Las incorporaciones del último mercado de pases, a excepción de Maximiliano Comba, no tuvieron buenos rendimientos cuando sumaron minutos en cancha y siguen un paso atrás de sus compañeros. Por lo tanto, el Negro no tiene demasiadas opciones para reemplazar a jugadores importantes del once inicial y cuando no están el equipo lo siente.

Por otro lado, el club tendrá un mes movido en lo institucional, ya que el próximo 19 de septiembre se llevarán a cabo las postergadas elecciones en el club. De esta forma, la campaña política se meterá en lo deportivo y los éxitos o fracasos futbolísticos podrían marcar el destino de la comisión directiva de la institución.