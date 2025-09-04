Por los cuartos de final de la Copa Argentina, Newell's se medirá con Belgrano en el estadio La Pedrera de San Luis. La organización confirmó que el partido se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre a las 18 horas.

Si bien ambos clubes veían con buenos ojos buscar otra sede, el estadio elegido no se modificó respecto de la programación interna inicial. La Lepra había solicitado disputar el juego en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, pero, por cuestiones de seguridad, fue desestimado.

Si bien la directiva pirata también estaba de acuerdo con jugar en el estadio de Colón, habían ofrecido el Madre de Ciudades como otra alternativa, pero tampoco prosperó. Los compromisos con los gobiernos provinciales vuelven a obligar a los dirigidos por Cristian Fabbiani a viajar más de la cuenta.

En este caso la diferencia no será tan marcada como en la fase anterior, donde Atlético Tucumán viajó 300 kilómetros frente a los casi 1.200 de ruta de los rojinegros hasta Salta. En este caso, los cordobeses están aproximadamente 200 kilómetros más cerca que los rosarinos.

La organización ya había cedido ante los clubes por la fecha, ya que el juego estaba pautado para este fin de semana, pero, por tener jugadores afectados a las Eliminatorias, pidieron una prórroga. Newell's buscará acceder por primera vez en su historia a las semifinales de la Copa en esta, su mejor participación.