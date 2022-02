Si hay un sueño que tiene todo hincha de Newell's, es ver, alguna vez en su vida, la camiseta número 10 de la Lepra con el nombre de Messi en su espalda. Bueno, por primera vez, ese sueño es una realidad, aunque no quizás del todo. Joaquín Messi tiene 19 años y está disputando la Copa Libertadores sub 20 con el conjunto rojinegro. Lleva la diez, haciendo honor a su apellido.

"Soy jugador de Newell's, me toca hacerlo con la camiseta 10. Vivo en un pueblo cerca de Rosario, se llama Coronel Arnold. Tengo 19 años. Arranqué desde los 8 en el baby de Newell's, en Islas Malvinas, que es cancha de siete. Después pasé a Bella Vista, que es cancha de 11. Hice todas las inferiores y ahora estoy en mi último año de Cuarta", contó Joaquín en diálogo con Conmebol.

Como no podía ser de otra manera, es imposible no preguntarle si tiene algún parentesco, pero el joven se encarga de aclarar: "Apenas llegué a Newell's me preguntaron si tenía parentesco. Es una casualidad. En mi pueblo hay tres familias con el apellido Messi. Es natural. Justo me toca coincidir y encima soy jugador de fútbol. Más me relacionan. Encima empecé en Newell's y uso la 10".

Por último, hablando como si fuera un sueño, Joaquín habla sobre compartir cancha con Leo: "Sería una cosa impresionante, lo más lindo de mi vida. A mí dame cualquier número, a él la 10 siempre. Con tal de jugar, dame cualquier número".