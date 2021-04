Newell's empató 0 a 0 ante Atlético Goianiense en Brasil, en su debut en el Grupo F de la Copa Sudamericana de fútbol. El partido se jugó en el estadio estadual de Goiás, en el noreste de Brasil, y fue arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera.

La Lepra fue mejor durante toda la primera parte, pero no fue efectivo en el último remate, y no pudo abrir el marcador. Mediante un remate de Negri que rechazó el arquero rival, y un cabezazo de Lema que se fue desviado, el equipo rosarino pudo adelantarse, pero no estuvo fino.

Por otro lado, los brasileños tuvieron su oportunidad de romper el cero, con un remate de Ze Roberto, que rechazó rápidamente Aguerre. Sin embargo, Atlético no mereció estar arriba en el resultado en ningún momento.

Tweet de CONMEBOL Sudamericana

La segunda parte fue totalmente diferente a la primera. Atlético salió con otra cara, otra personalidad, y se plantó en su cancha para lastimar a Newell's.

Los brasileños comenzaron a atacar por las bandas, enviando a sus laterales al ataque, y sorprendiendo a la Lepra desde todas las posiciones de la cancha.

Aguerre, por su lado, fue la figura estelar del partido. El arquero leproso salvó una ocasión muy clara el primer tiempo, y en el segundo se cargó el equipo al hombro. Los brasileños encontraron huecos en toda la defensa del conjunto rosarino, pero no pudieron contra un arquero que no tuvo ni una distracción.

Al minuto de comenzar la primera mitad, Aguerre rechazó un derechazo cruzado que hubiese liquidado psicológicamente a los de Burgos. Y después, salvó un remate clarísimo desde el punto de penal de "Dudu", el lateral derecho de Atlético, que sacó un bombazo que rechazó a puro reflejos el arquero leproso.

La Lepra fue de mayor a menor en el partido, y el empate no termina sentándole tan mal, de acuerdo al desarrollo del final. Ahora, visitará a Gimnasia el próximo lunes, y después recibirá a Libertad el jueves, por la segunda fecha de la Sudamericana.