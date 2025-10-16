Newell’s pierde a una de sus promesas para lo que resta del torneo. Jerónimo Gómez Mattar, el juvenil volante ofensivo de 17 años, fue convocado para disputar el Mundial Sub-17 con la selección argentina, que se jugará en Catar del 3 al 27 de noviembre.

Aunque no es titular en el equipo que dirige Cristian Fabbiani, Gómez Mattar se consolidó como una pieza importante en el plantel por su entrega marcando diferencias cuando entra desde el banco.

La citación al combinado nacional representa una oportunidad enorme para el jugador, pero también una baja sensible para la Lepra, que afronta las últimas cuatro fechas con la obligación de sumar. A pedido de la AFA, los futbolistas convocados quedarán abocados de lleno a la preparación del seleccionado, por lo que el rosarino se perderá los partidos ante Argentinos, Unión, Huracán y Racing.

El joven volante ya había sorprendido a los hinchas cuando, en el duelo ante Defensa y Justicia, recibió la cinta de capitán, convirtiéndose en el jugador más joven en portar el brazalete en la historia de Newell’s.