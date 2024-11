Newell's presentó este lunes de manera oficial a Mariano Soso, su flamante entrenador. En conferencia de prensa, el DT de 43 años se mostró entusiasmado por el desafío, aseguró que “es el paso más trascendental” de su carrera, y sostuvo la necesidad de aprovechar las fechas que restan para poder “diagnosticar con precisión” al equipo. En tanto, su debut en el banco será el lunes ante Atlético Tucumán.

“Estoy muy feliz de poder estar habitando este momento. He tenido oportunidad en otras temporadas, no pudimos coincidir por una cuestión de tiempos y de trabajo. Este es un contexto que interpreto atractivo, me convocan para poder construir un equipo que represente al hincha y que pueda retomar la esencia de nuestra historia. Para poder construir esa renovación se necesitan recursos y me vi movilizado”, comenzó diciendo el exDT de Alianza Lima.

En ese sentido, agregó: “Es el paso más trascendental de mi carrera por lo que implica este club por mi historia, en cuanto a mi infancia. Yo me he educado en este espacio. He aprendido valores en la escuela de Newell's y he continuado mi etapa formativa en Bella Vista. Me preparé para en algún momento coincidir y entiendo que este es el oportuno”.

“Asumimos en un contexto complejo. Tenemos que tomar este tiempo como una plataforma para diagnosticar con precisión y poder agudizar ese análisis que realicé externamente. Eso emerge de la interacción diaria con los futbolistas. El hincha espera respuestas inmediatas. No hay que negar eso pero para desarrollar una cultura de juego un entrenador necesita tiempo”, subrayó el flamante entrenador leproso.