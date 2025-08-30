Newell’s perdió con Barracas Central como local y profundizó su mal momento

Newell’s no pudo volver al triunfo como local y perdió ante Barracas Central por 2 a 1, por la séptima fecha del Torneo Clausura. Carlos González anotó para el dueño de casa, mientras que Facundo Bruera e Iván Tapia, de penal, le dieron la victoria a la visita.

En la primera mitad, la iniciativa fue del equipo rojinegro logrando la apertura del marcador; sobre el cierre de la misma, llegó la igualdad. En el complemento, el elenco visitante se adelantó y con el penal sancionado a instancias del VAR, logró sacar la ventaja.

La primera fue para el Guapo, a los 6 minutos de juego. Rodrigo Insúa remató desde la puerta del área y el balón se fue cerca del arco leproso.

A los 20, se rompió el cero. Éver Banega le puso la pelota en la cabeza a Carlos González, que cabeceó hacia el palo izquierdo de Marcos Ledesma y puso el 1 a 0.

A los 31, volvió a llegar Barracas. Otra vez Insúa tiró desde afuera y Juan Espínola, en gran atajada, evitó el empate.

A los 38, Cocoliso tuvo el segundo grito de la noche. El paraguayo cabeceó nuevamente dentro del área y Yonatthan Rak salvó a su elenco sobre la línea de sentencia.

Sobre el epílogo llegó la igualdad. Facundo Bruera remató desde la medialuna y, desvio previo, el balón ingresó por detrás de la humanidad del portero paraguayo.

A los 11 del segundo tiempo y tras varios minutos de revisión en el VAR, Hernán Mastrángelo sancionó el penal para el Guapo por mano de Luca Sosa. Iván Tapia lo transformó por gol.

A pesar de los intentos del equipo local, la visita logró defenderse y aguantar la ventaja conseguida. Luego de seis minutos de adición, el juez lo dio por terminado.

Con esta derrota, el equipo de Cristian Fabbiani quedó con 6 puntos en la tabla. Tras el parate por la fecha FIFA, la Lepra volverá a ser local el viernes 12 de septiembre, ante Atlético Tucumán.

Síntesis

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Fabián Noguera, Luca Sosa, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Martín Fernández, Ever Banega, Gonzalo Maroni; Carlos González y Darío Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Dario Insúa.

Goles: 20’ PT Carlos González (N); 46’ PT Facundo Bruera (BC) y 13’ ST Iván Tapia -p- (BC).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.