Newell's Old Boys, dirigido por última vez por Frank Kudelka, perdió 4 a 0 ante Defensa y Justicia. El DT cordobés no pudo plasmar nunca su idea en esta Copa de la Liga, y se despide del club rosarino con una goleada en contra que da por finalizado su ciclo.

A los 7 minutos, prácticamente desde el vestuario, después una falta a unos metros del área, Marcelo Benítez hizo un gol digno de pelear por el mejor de la fecha, de tiro libre. El arquero leproso se estiró todo lo que pudo, pero no había forma de llegar al ajustado remate del defensor.

Diez minutos después, en un córner a favor, después de un cabezazo de Lema, Giani definió en el área chica, pero el delantero leproso estaba en fuera de juego, y el gol fue invalidado.

A los 26, cuando la Lepra intentaba reaccionar, el autor del primero, Marcelo Benítez, volvió a aparecer, esta vez con pelota en movimiento, y con un zapatazo de media distancia que colgó en el ángulo puso el 2 a 0.

Ahí entro la pelota en el primero de Benítez, de tiro libre.

Los dirigidos por Kudelka pudieron descontar a falta de 5 del fin del primer tiempo, en un tiro libre pateado por Scocco, que Unsain envió al córner. La Lepra no reaccionó en el juego, y salvo por ese disparo aislado, no inquietó en ningún momento al ex Newell's.

A los 50, después de una mala salida de Lema, la pelota le quedó a Bou, que en un pie a mano ante Aguerre, fue derribado y Rapallini vio penal. El arquero sostenía haber llegado antes a la pelota, y eso parecía. Sin embargo, el árbitro del encuentro cobró penal, el delantero ex Boca se hizo cargo del tiro desde los doce pasos y puso el 3 a 0.

Quince minutos después, con un Newell's sin reacción y mal parado, Bou quedó mano a mano con Aguerre, asistió a Pizzini, y el delantero del Halcón de Varela definió con el arco vacío, y puso el 4 a 0 definitivo.

Kudelka da por finalizado su ciclo en la Lepra, con un último torneo en el que su equipo sacó un punto de quince posibles. La llegada del "Mono" Burgos es inminente, y podría oficializarse en las próximas horas.