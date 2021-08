Newell's no encontró los caminos hacia el gol y si bien contó con algunas posibilidades de marcar sufrió ante la contundencia de Defensa y Justicia. El encuentro válido por la fecha 8 fue para el Halcón, 2 a 0, y dejó a la Lepra con la bronca de seguir sin poder ganar fuera de casa

En un juego parejo Newell's manejó la pelota a través de Castro que por momentos lució inspirado e hizo gala de su visión. Sin embargo a la Lepra le falta algo más de profundidad y Defensa, al contrario, fue contundente en los pocos ataques claros que tuvo en la tarde.

La primera chance que generó el rojinegro fue a través de pelota parada, con un cabezazo de Lema a los 22 minutos, que controló Unsain. Cinco minutos más tarde, una buena combinación (siempre con Castro como eje) culminó con centro de Giani desde la derecha directo a la cabeza de Sabbag. El colombiano (que fue titular en lugar de Scocco), si bien se arrojó correctamente para impactar, la tiró afuera.

El juego entró en un pozo pero se sacudió nuevamente a los 11 minutos del segundo tiempo cuando Hachen (ex Newell's) definió preciso con zurda desde la puerta del área para dejar sin chances a Aguerre, quien se estiró pero no pudo con un remate demasiado esquinado. El habilidoso mediapunta no lo gritó y pidió perdón por sus orígenes.

Aunque la Lepra ensayó una reacción, Defensa volvió a golpear en el minuto 30 con un bonito gol de Pizzini, que coronó una buena jugada colectiva para establecer el 2 a 0.

Con los ingresos de Garro y Scocco Newell's fue hacia adelante pero la tónica del juego no se modificó. El equipo de Gamboa llegó hasta las puertas del área de Defensa pero poco pudo hacer para romper el cero.

La derrota deja a Newell's con la obligación de recuperarse en casa. El próximo compromiso será el lunes frente a Atlético Tucumán.

FORMACIONES

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Hugo Silva, Adonis Frías, Nicolás Tripichio y Alexis Soto; Francisco Pizzini, Kevin Gutiérrez, Gabriel Hachen y Rodolfo Rotondi; Walter Bou y Rodrigo Contreras. DT: Sebastián Beccacece.

Newell's: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Zahir Mansilla y Franco Negri; J Mateo Maccari y Jerónimo Cacciabue; Maximiliano Comba, Nicolás Castro, Justo Giani; Pablo Sabbag. DT: Fernando Gamboa.



Hora: 16.30

Estadio: Defensa y Justicia

Árbitro: Darío Herrera

TV: ESPN y TV Pública.