Newell's perdió ante Defensa y Justicia por 2 a 1 un partido que dominó durante la primera parte, pero en la segunda se encontró con un gol tempranero del Halcón y no supo reaccionar. La Lepra fue hasta el final, pero la suerte no lo acompañó en el Coloso.

Los de Sanguinetti arrancaron el encuentro con todo, presionando alto y llegando al área rival desde el minuto uno, pero se encontraron con un Unsain que tapó todo.

A pesar de contar con las primeras chances, Newell's no pudo abrir el marcador, y como "los goles que no haces en un arco te los hacen en el otro", Defensa aprovechó de un error en el despeje de Ditta para poner el 1 a 0. Nicolás Fernández esperó el centro en el área y cuando vio que el colombiano no pudo rechazar, solo puso el pie para desviar y romper el empate.

No dejándose caer por el duro golpe en el comienzo, el rojinegro siguió buscando y acechando el área del Halcón, que no pudo salir en prácticamente todo el partido.

Juanchón García tuvo la primera clara para empatar, pero Unsain le tapó un cabezazo bárbaro al delantero, ahogándole el grito sagrado.

Por su parte, Ramiro Sordo fue otro de los que generó mucho desequilibrio e inquietó al arquero de la visita con remates desde afuera.

Ditta, buscando reivindicarse, pisó muchas veces el área rival, y contó con dos chances claras para poner las tablas. En la primera, no llegó a desviar bien en un centro al segundo palo, y en la segunda, le quedó un cabezazo que parecía bastante simple, pero no la agarró bien, y la pelota se fue muy desviada.

La segunda etapa, al igual que la primera, comenzó con un quiebre que volvería a cambiar el rumbo del encuentro. A tres minutos del pitido, el recién ingresado Duarte, recibió fuera del área, remató, y luego de un rebote en Ditta la pelota se le metió a Herrera, que también reaccionó muy flojo.

Otra mala acción, aunque en este caso fue mala suerte, del colombiano volvía a dejar KO a los de Sanguinetti, que de igual manera intentaron levantar.

El Archu hizo algunos cambios e intentó torcer el rumbo y llegar al descuento, pero el partido se hizo muy cuesta arriba para la Lepra. El correr de los minutos, saber que merecía más que ese resultado, y no poder reaccionar, fueron tumbando a un rojinegro que, a diferencia de la primera etapa, no contó con chances de descontar, hasta el final.

A falta de diez para el final, Juanfi Garro tuvo un cabezazo que se fue cerca del palo, y que quizás le hubiese dado un envión al local para ir en busca del empate.

El descuento leproso llegaría después de tantos intentos, pero en la última del partido. Con el último minuto corriendo en el reloj, Garro aprovechó un rebote en el área y puso el 2 a 1.

Los de Sanguinetti volvieron a perder y ya acumulan cinco fechas sin ganar en el torneo. Sin embargo, a diferencia del resto de los partidos, esta vez si se vio una buena actuación del equipo, a pesar de la falta de gol.