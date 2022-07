Newell's sufrió de más y terminó empatando ante Platense, dejandole la oportunidad a Gimnasia de adueñarse de la punta. El rojinegro no jugó su mejor partido y volvió a dejar puntos en el camino.

El equipo de Sanguinetti no encontró su mejor nivel en la primera etapa y Platense lo acorraló contra Aguerre en varias ocasiones, mereciendo la victoria.

La Lepra no supo desenvolverse con la línea de tres y sufrió más de lo necesario en su área. Así, el mediocampo y los delanteros no se encontraron, y no generaron peligro ante Morgantini.

Los rojinegros, que no lograban adueñarse de la pelota, intentaron una presión un poco más alta sobre el final del primer tiempo, y sacaron sus frutos. Con la presión de Sordo, Piagnani se la quiso dar a su arquero, pero el terreno le jugó una mala pasada a Morgatini, que no pudo detenerla, y marcó la apertura del marcador.

En una segunda mitad muy pareja, los de Sanguinetti aguantaron atrás e intentaron salir de contra, pero Platense se defendió bien y no le permitió lastimar a la Lepra.

Además, la visita perdió a dos piezas claves en la mitad de los segundo 45. Tanto Juachón García como Willer Ditta se retiraron con molestias musculares, mientras que Macagno sintió un tirón en el posterior de su pierna derecha.

El local llegó al gol, después de dominar, por una acción fuera de partido, donde Esquivel la colgó del ángulo de volea, a lo Pavard en el Mundial 2018.