Por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, Newell's venció 2 a 0 a Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa. En el final, Víctor Cuesta y Facundo Guch le dieron el triunfo al rojinegro.

Tras dos derrotas consecutivas y con muchas bajas por molestias, Cristian Fabbiani cambió el esquema. Luciano Lollo, Luca Regiardo, Josué Colmán, Franco Orozco y Genaro Rossi ingresaron en lugar de Facundo Noguera, Luca Sosa, Martín Fernández, Darío Benedetto y Carlos González respecto del once que perdió con Barracas Central.

La visita arrancó el partido más despierta y, con una serie de córners antes del quinto minuto, complicó al rojinegro. En uno de esos tiros de esquina, en una desatención de la defensa rojinegra, el Decano obligó a una intervención de Juan Espínola para evitar la temprana apertura del marcador.

A los 11, Ever Banega habilitó a Orozco, quien encontró a Colmán, pero Matías Mansilla desvió el remate del paraguayo. A los 15, luego de una falla en la salida de Newell's, Mateo Bajamich remató desde el borde del área, pero el arquero visitante despejó el peligro.

El primer tiempo fue muy pobre y casi no generó jugadas de riesgo. Sin emociones, Fernando Espinoza marcó el final de la primera etapa.

En la segunda mitad, los locales tomaron el protagonismo y los de Lucas Pusineri se plantaron de contra. A los 10, Ramiro Ruiz Rodríguez ganó en velocidad, envió un centro, pero Bajamich remató muy desviado.

A los 15, Montero por derecha la metió en el área y el cabezazo de Benedetto fue desviado por un defensor. A los 18, el centrodelantero decano quedó mano a mano con Espínola, pero el tiro fue muy débil.

Cuando el partido se encaminaba al 0 a 0, Víctor Cuesta encontró la pelota dentro del área y, cayéndose, le rompió el arco a Mansilla para el delirio del Coloso. A los 43, Giancarlo Ferrari ganó en las alturas, pero su cabezazo se fue alto.

En la última, Giovani Chiavenato ganó a pura potencia, buscó a Facundo Guch y el juvenil la empujó para poner el 2 a 0 definitivo. Sin tiempo para más, Newell's volvió al triunfo tras 7 fechas.

El próximo miércoles, los de Fabbiani se juegan gran parte del semestre cuando enfrenten a Belgrano por la Copa Argentina. Días más tarde, repetirán rival en Córdoba por el Clausura.