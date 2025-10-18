Newell’s continúa en la mala racha y cayó por 3 a 1, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. Luciano Herrera había puesto en ventaja a la Lepra. Diego Porcel, en dos oportunidades, y Gabriel Florentín anotaron para el dueño de casa.

A los 9 minutos, la Lepra se puso en ventaja. Luciano Herrera aprovechó el rebote en el área para definir y colocar el balón lejos del alcance de Sergio Romero.

A los 21 llegó el empate. Diego Porcel ensayó una pirueta entre los centrales y puso la igualdad.

Cinco minutos más tarde el local lo dio vuelta. Tras un tiro de esquina, apareció Erik Godoy, que aprovechó una pésima salida de Juan Espínola, y estableció el 2 a 1.

Antes del final de la primera mitad, llegó el tercero. Luego de un desacople defensivo, Alan Lescano cedió el balón para el disparo de Gabriel Florentín que remató fuerte para vencer al portero paraguayo y poner el 3 a 1.

En el complemento, el elenco rojinegro se quedó con diez futbolistas. Éver Banega fue con la pierna en alto y vio la tarjeta roja.

Con esta derrota, el equipo de Cristian Fabbiani quedó con 11 unidades, en la anteúltima posición de su zona. En la tabla anual, permanece con 30 puntos. Lo próximo será ante Unión en el Coloso, con día y horario a confirmar.