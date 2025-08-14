Por los octavos de final de la Copa Argentina, Newell's venció 3 a 2 a Atlético Tucumán en Salta. Luciano Lollo, Gonzalo Maroni y Carlos González le dieron el triunfo al rojinegro.

Cristian Fabbiani había decidido cambiar el esquema para enfrentar al Decano respecto al equipo que igualó con Central Córdoba de Santiago del Estero. Fabián Noguera ingresó por David Sotelo para armar la línea de 5 en el fondo.

Newell's tomó la iniciativa desde el arranque y a los 11, Lollo encontró la pelota casi debajo del arco para abrir el marcador de cabeza. A los 18, tras no poder definir en primera instancia, Luciano Herrera tiró el centro e increíblemente Alejo Montero se perdió el 2 a 0 casi en oposición.

A los 30, Cocoliso recibió en la puerta del área y de media vuelta exigió la respuesta de Matías Mansilla para mandarla al córner. En el mejor momento del rojinegro, dos cabezazos en el área fueron gol para Atlético por parte de Miguel Brizuela.

A los 35, Newell's trataba de acomodarse tras la igualdad cuando Mateo Coronel aprovechó una salida en falso de Juan Espinola para adelantar al Decano. La Lepra respondió rápido con otro centro de Herrera, Maroni metió la cabeza y puso el 2 a 2.

En la segunda mitad, el conjunto tucumano tomó el protagonismo desde el inicio. A los 6, tras un ataque por la derecha, Coronel apareció por detrás de todos pero remató desviado. A los 11, Mateo Bajamich llegó al fondo, metió el pase atrás y Godoy exigió la intervención de Espinola.

En el primer cuarto de hora del complemento, Cocoliso se la bajó a Maroni, este lo habilitó dentro del área y el paraguayo de media vuelta la puso contra un palo para volver a adelantar a la Lepra. A los 28, Bajamich quedó mano a mano con el arquero rojinegro, pero su remate pegó en la parte exterior de la red.

Newell's se cerró bien atrás y casi sin sufrir dejó pasar los minutos. Tras el pitazo final de Ariel Penel, los del Ogro pasaron a octavos, donde enfrentarán a Belgrano.