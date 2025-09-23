Por la novena fecha del Clausura 2025, Newell's perdió 3 a 0 contra Belgrano en Córdoba. La Lepra no pudo vengarse de la eliminación de la Copa Argentina a manos del Pirata.

Cristian Fabbiani decidió hacer dos variantes respecto del once que cayó en La Pedrera. Jherson Mosquera ingresó por Alejo Tabares, siendo Alejo Montero el lateral derecho, y Giovani Chiaverano reemplazó a Martín Fernández.

A los 5, Adrián Sporle desbordó por la izquierda, mandó un centro que bajó Nicolás Fernández y Lucas Zelarayán definió exigido a las manos de Juan Espínola. A los 14, Ever Banega la metió en el área, Darío Benedetto cabeceó exigiendo una atajada de Thiago Cardozo y Carlos González no llegó a empujarla.

A los 33, Montero robó en la salida del Celeste, habilitó a Cocoliso, pero tras varios cruces su tiro se fue al córner. Tras ese saque de esquina, hubo una clara mano de un defensor local dentro del área, pero el VAR sancionó un polémico offside previo.

A los 38, Espínola quiso salir rápido, la dejó corta y Francisco González Metilli, de emboquillada, abrió el marcador. En la jugada siguiente, Cardozo se equivocó, derribó a Benedetto y Daniel Zamora cobró la pena máxima.

El ex Boca se hizo cargo del penal, pero pateó tan mal que no fue inconveniente para el arquero rival, que se redimió de su error. Newell's se fue al entretiempo 1 a 0 abajo y golpeado anímicamente.

En el arranque del complemento, el autor del gol llegó hasta el fondo, la metió atrás y el Uvita Fernández puso el 2-0. En la jugada siguiente, sin sentido alguno, Gonzalo Maroni se hizo expulsar, dejando a su equipo con 10 jugadores.

La Lepra fue tímidamente por el descuento y solo tuvo un cabezazo de Cocoliso desviado como máximo peligro. A los 41, Gonzalo Zelarayán eludió rivales y habilitó a su hermano mayor para poner el 3 a 0 definitivo.

Sin tiempo para más, Newell's volvió a caer ante el Pirata, esta vez por el torneo local. El martes 30, la Lepra deberá exponerse ante su gente cuando enfrente a Estudiantes.