Newell’s cayó duramente ante Boca por 5 a 0, por la decimoprimera fecha del Torneo Clausura. Milton Giménez en dos ocasiones, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco anotaron los goles de la noche en la Bombonera.

A los 6 minutos se abrió el marcador. Tras el centro desde la derecha, Milton Giménez cabeceó al palo derecho de Juan Espínola, que no pudo evitar la caída de su arco.

A los 23 llegó el segundo. Luego que el balón diera en poste izquierdo, otra vez el nueve Xeneize puso el 2 a 0.

A los 32 el dueño de casa se puso 3 a 0. Luego de varios rebotes, Ayrton Costa cabeceó en la puerta del área chica y puso el tercero de la noche.

Ya en el complemento, el Xeneize amplió aún más la ventaja. Brian Aguirre conectó de cabeza debajo del arco para establecer el 4 a 0.

El quinto llegó por intermedio de Lautaro Blanco. El lateral remató dentro del cuadro mayor y el balón pasó entre las piernas del arquero paraguayo.

Con esta derrota el equipo de Cristian Fabbiani quedó con 10 unidades. Lo próximo será ante Tigre, el viernes en el Coloso Marcelo Bielsa.

Síntesis

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Brian Aguirre, Alan Velazco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Newell’s: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Luca Regiardo, Ever Banega, Giovanni Chiaverano, Luciano Herrera y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Goles: 6’ PT Milton Giménez (B); 23’ PT Milton Giménez (B); 32’ PT Ayrton Costa (B); 5’ ST Brian Aguirre (B); 14’ ST Lautaro Blanco (B).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Alberto J. Armando.