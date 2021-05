Newell's definirá a partir del mes entrante su futuro futbolístico e institucional en varios frentes: su director deportivo, su director técnico, su plantel de fútbol profesional y su nueva comisión directiva, aunque todavía no hay fecha para las elecciones suspendidas el 25 de abril último a raíz del aumento de casos de Covid-19 en Santa Fe.



El director deportivo "rojinegro" Sebastián Peratta no seguirá en el cargo, según un secreto a voces que recorre el club del Parque Independencia, de Rosario, pero hasta este domingo ningún dirigente informó su salida en forma oficial.



En su lugar llegaría el exjugador "rojinegro" Pablo Guiñazú, quien cuenta con el visto bueno del puñado de dirigentes de Newell's que siguen en sus cargos, luego de la renuncia de casi una docena de ellos, que permanecían en sus cargos desde que ganaron las elecciones en junio de 2016.



El director técnico de Newell's, Germán Burgos, continúa en su puesto, pero algunas fuentes "rojinegras" informaron este domingo que "no va a seguir", luego de la pobre campaña del equipo después de un comienzo promisorio.



El plantel profesional está licenciado hasta el 8 de junio y hay una lista de jugadores a quienes se les vence el contrato el 30 de junio y sobre los que el club deberá decidir su futuro.



El primero es el delantero y capitán Maximiliano Rodríguez, de 40 años, el único que decidirá "a priori" en forma unilateral si continúa o no en el club.



La lista está integrada además por los volantes Pablo Pérez y Denis Rodríguez, los defensores Santiago Gentiletti y Matías Orihuela, y los delanteros Alexis Rodríguez y Francisco González.



La información de la posible llegada del "Cholo" Guiñazú y de una supuesta reunión de un emisario del grupo empresario mexicano Pachuca con un dirigente "rojinegro" recorre el Parque Independencia, más allá de las desmentidas de un directivo a esta agencia y del propio presidente de Talleres, Andrés Fassi (además es vice de la entidad azteca), al diario cordobés La Voz del Interior.



En tanto, el futuro institucional depende en principio de la situación epidemiológica por la pandemia de Covid-19, que obligó a las autoridades santafesinas a prohibir las elecciones en Newell's.



En este sentido, el candidato a presidente del club por Unen (Un equipo para Newell's), Juan José Concina, espera el dictamen de la Inspección General de Personas Jurídicas para saber si podrá o no participar de las elecciones, a raíz de la supuesta falta de antigüedad como socio pleno que exige el estatuto.