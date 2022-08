Newell's cayó goleado sin atenuantes en el Monumental

Newell's tenía que sumar de a tres, y justo cuando le tocaba contra River y de visitante. La empresa era difícil, pero jamás tanto como para volverse goleado a Rosario. Fue 4 a 1 y no porque el local haya sido arrasador, sino eficaz: de 5 o 6 disparos al arco, 4 fueron goles. Para colmo, en este partido perdió a Leonel Vangioni (se cortó un tendón de Aquiles) y a Julián Fernández, también lesionado.

Aunque River no brille como antes, la jerarquía de su equipo es superior a la del Rojinegro. Y Javier Sanguinetti asiste a la debacle de los mismos jugadores con los que logró puntear el torneo en las primeras fechas. Sus dirigidos acusaron el impacto del bajón y se mostraron faltos de orgullo y enjundia. Y ahora pone ya en cono de sombras la continuidad de su entrenador.

Parecía en el arranque que la Lepra podía tener un partido controlado, o al menos aguantar bien a un River que ya no es lo que era. El local tenía posesión del balón pero no desequilibraba, y hasta ahí la saga central de 3 con Willer Ditta, Víctor Velázquez y Facundo Mansilla no pasaba zozobra. Eso sí, la Lepra aguantaba en el fondo, los 11 atrás de la pelota.

Y fue un chispazo del 7 millonario, Pablo Solari, el que rompió la quietud a los 30 minutos y con un disparo al primer palo, previo desvío en Vangioni, descolocó al arquero Morales y metió el primero.

Pasó una jugada más y Solari volvió a aparecer por derecha con espacios gratis cedidos por el fondo leproso. Así disparó cruzado y abajo, al segundo palo de Morales. Habían pasado 2 minutos y la cosa se ponía 0-2 contra Newell's.

Luego de la salida de Vangioni, entró Luciano y ahí sí pudo controlar mejor al peligroso wing derecho ex Colo Colo. Pero no mucho más. ni Balzi confirmó los primeros amagues de verticalidad, y se desdibujó como el resto.

En el complemento la Lepra tuvo algunos minutos de gracia en las que iba a aprovechar cierta vacilación del local. Y así llegó al descuento con el ingresado Pablo Pérez, que reemplazó al lesionado Julián Fernández. Recogió un rebote que dio Armani y de cabeza puso el 1-2.

Pero la alegría le duró poco al visitante. Un tiro de esquina ejecutado por Palavecino llegó limpio a la calva de Javier Pinola que le ganó en salto a Mansilla, metió el frentazo y clavó el tercero riverplatense. Iban 27 del segundo tiempo.

Pocos minutos después, un contraataque iniciado por Pinola hizo que Solari le pusiera una pelota justa a Suárez entre los centrales de Newell's, y el delantero definió con exquisitez en globo por encima de Morales. Golazo y 4 a 1 para decorar el resultado.

Newell's lleva ocho partidos sin triunfos, y de esos cotejos, en 5 no hizo goles. La defensa firme que supo mostrar en los primeros partidos del campeonato se diluyó. El mediocampo tuvo esta noche de sábado a Sforza solamente como un jugador que quiso, pero no pudo. Y adelante, la expectativa puesta en Reasco y su oportunidad de ser el 9 terminó en fiasco.

El miércoles recibirá a Lanús en el Coloso y será un momento clave para el ciclo Sanguinetti.

Formaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Elías Gómez; Enzo Pérez; Pablo Solari, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino, Esequiel Barco o Nicolás de la Cruz; Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo

Newell's Old Boys: Lautaro Morales; Armando Méndez, Víctor Velázquez, Facundo Mansilla, Willer Ditta y Leonel Vangioni; Juan Sforza, Julián Fernández y Guillermo Balzi; Ramiro Sordo y Djorkaeff Reasco. DT: Javier Sanguinetti.

Cancha: Monumental.

Árbitro: Fernando Echenique

Goles:

River: Pablo Solari (2), Javier Pinola, Matías Suárez.

Newell's: Pablo Pérez.