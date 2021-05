Newell's Old Boys de Rosario jugará este lunes contra Sarmiento de Junín en el Estadio Único de la ciudad bonaerense de San Nicolás por los 16vos. de final de la Copa Argentina.



El partido comenzará a las 17:10, será arbitrado por Pablo Giménez y televisado por la señal de cable TyC Sports.



El ganador, que en caso de empate en el tiempo reglamentario se definirá con tiros desde el punto penal, jugará la siguiente instancia con Talleres de Remedios de Escalada (B Metro) o Temperley (Primera Nacional).



Newell's, entonces dirigido por Frank Kudelka, había vencido 2-0 a Sportivo Peñarol de San Juan por los 32 avos de final y este partido contra Sarmiento fue postergado a pedido de los dirigentes "rojinegros" por las elecciones que se iban a celebrar el 25 de abril último, pero que fueron suspendidos por la suba de contagios de Covid-19.



La mala campaña de Newell's en la Copa de la Liga Profesional le costó el cargo a Kudelka, reemplazado hace dos meses por Germán Burgos, quien no logró clasificar al equipo a los cuartos de final de ese torneo, perdió el clásico 3-0 con Central y depende de una combinación de resultados para tener chances de avanzar en la Copa Sudamericana.



El "Mono" Burgos no contará con el volante izquierdo Justo Giani, quien sufrió un esguince de tobillo en la derrota 1-0 con Libertad de Paraguay, y en su lugar jugará a priori el juvenil delantero Luciano Cingolani.



Enfrente se parará Sarmiento, en principio con el mismo equipo que viene de igualar en un gol con Newell's de visitante, el lunes pasado, en la última fecha de la Copa LPF.



Sarmiento goleó 3-0 a Douglas Haig de Pergamino el 12 de marzo, en el partido por los 32vos. de final.



Probables formaciones:



Newelll's: Alan Aguerre; Milton Leyendeker o Manuel Capasso, Cristian Lema y Yonathan Cabral; Manuel Llano, Pablo Pérez, Julián Fernández y Matías Orihuela; Alexis Rodríguez y Luciano Cingolani o Brian Aguirre; Ignacio Scocco. DT: Germán Burgos.



Sarmiento: Manuel Vicentini; Martín García, Brian Salvareschi, Nicolás Bazzana y Lautaro Montoya o Facundo Castet; Yair Arismendi, Federico Vismara, Claudio Pombo o Benjamín Borasi y Gabriel Alanís; Sergio Quiroga; Jonatan Torres. DT: Mario Sciacqua.



Árbitro: Pablo Giménez.



Estadio: Único de San Nicolás.



Hora: 17:10.



TV: TyC Sports.