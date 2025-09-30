Newell’s recibe este martes a Estudiantes desde las 19 en el Coloso Marcelo Bielsa por la décima fecha del Torneo Clausura, en un partido que lo encuentra urgido de sumar. Dirige Andrés Merlos y transmite TNT Sports Premium.

La Lepra atraviesa un presente complicado: en el último mes perdió el clásico, quedó afuera de la Copa Argentina y apenas logró un triunfo en el Torneo Clausura. Esa racha negativa lo dejó anteúltimo en la Zona A, solo por encima de Aldosivi, y encendió el malestar en los hinchas.

El técnico Cristian Fabbiani intenta sostener su proyecto en medio de la tormenta. “Tengo fuerzas para continuar, los contratos están para cumplirse”, expresó el Ogro. Sin embargo, la tensión sigue en aumento y el equipo necesita imperiosamente un triunfo para calmar las aguas en el Parque.

En cuanto al equipo, la formación para enfrentar a Estudiantes tendría apenas una variante: Luciano Herrera volvería a la titularidad en lugar de Gonzalo Maroni, expulsado frente a Belgrano. El delantero no juega desde el clásico debido a una lesión muscular.

Del otro lado, Estudiantes también llega con cuentas pendientes. El equipo de Eduardo Domínguez quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Flamengo, pero dejó una buena imagen en el torneo continental.

Ahora, con la mira puesta únicamente en el Clausura, el Pincha sabe que un triunfo ante la Lepra lo dejaría en la cima de la Zona A y lo acercaría a los puestos de copas internacionales en la tabla anual.

Probables formaciones:

Newell's: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Ever Banega, Luca Regiardo y Luciano Herrera; Carlos González y Darío Benedetto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina y Lucas Alario.