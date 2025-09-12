Newell's recibe a Atlético Tucumán este viernes desde las 21.15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de ESPN Premium. El equipo de Cristian Fabbiani arrastra seis partidos sin ganar y necesita reencontrarse con la victoria para dejar atrás un inicio adverso y un presente institucional cargado de incertidumbre.

La Lepra vuelve a escena en el campeonato con la obligación de dar un golpe de timón. Desde la primera fecha, cuando venció a Independiente Rivadavia, el equipo rojinegro no pudo volver a sumar de a tres y arrastra una racha negativa que lo deja relegado en la tabla.

El choque ante el Decano no será uno más: los dirigidos por el Ogro se reencuentran con el rival al que eliminaron de la Copa Argentina y buscarán repetir la fórmula. En tanto, todas las miradas están puestas en el cruce por los cuartos de final del certamen federal frente a Belgrano, que se jugará el próximo miércoles.

Por su parte, el Decano de Lucas Pusineri llega golpeado tras la caída con Gimnasia en un partido accidentado. Además, carga con dos datos adversos: nunca pudo ganarle a Fabbiani como entrenador y este año apenas logró una victoria fuera del José Fierro.

Posibles formaciones:

Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.