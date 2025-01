POR JUAN PABLO GÓMEZ

El pésimo andar de Newell's en, al menos, las pasadas dos temporadas puede explicarse perfectamente con la cantidad de profesionales contratados que no estuvieron a la altura y dejaron la institución prematuramente. Lucas Besozzi, con apenas un puñado de meses en el Parque Independencia, elevó la cuenta al 64 por ciento y seguramente no sea el último.

La llegada de Gabriel Heinze generó una revolución en la Lepra que se tradujo en una renovación íntegra del plantel. Con el Gringo llegaron 9 jugadores, de los cuales apenas 2 permanecen momentáneamente en Bella Vista.

A principios de 2023 llegaron Cristian Ferreira, Bruno Pitton, Jorge Recalde, Jonathan Menéndez, Guillermo Ortiz, Iván Gómez, Lucas Hoyos y Ángelo Martino. Solo el arquero y el lateral derecho sobrevivieron, aunque el mendocino se hubiese ido de no ser por su lesión y el rafaelino está buscando otro destino.

Pablo Guiñazú tuvo 100 por ciento de efectividad. Esteban Fernández, Augusto Schott, Carlos Ordoñez, Ignacio Schor y Guillermo May llegaron con el ex Talleres y todos ya se encuentran en otras latitudes.

La era de Ariel Michaloutsos quedó lejísimos de lo que prometía. A la depuración del plantel se le sumaron 11 refuerzos, de los cuales pocos lograron afianzarse.

Con el ex River llegaron Franco Díaz, Rodrigo Fernández Cedrés, Matko Miljevic, Lucas Besozzi, Saúl Salcedo, Juan Ignacio Méndez, Gabriel Carabajal, Fernando Cardozo, Ever Banega, Juan Ignacio Ramírez y Juan Manuel García. Los 4 primeros ya no están en Rosario y varios de los otros profesionales tienen chances concretas de emigrar.

En resumen, desde 2023 Newell's incorporó 25 jugadores, de los cuales 16 ya se fueron y apenas 2 estuvieron desde el arranque en el último partido ante Talleres.