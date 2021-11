Maxi Rodríguez, emblema y parte fundamental de la historia de Newell's, anunció este viernes su retiro del fútbol a sus 40 años. Lo hizo a través de un emotivo video publicado en redes sociales en donde explica los motivos de su decisión, recuerda sus inicios y agradece a todos los que lo acompañaron en su extensa carrera. "Llegó el momento que pensé que nunca iba a llegar", comenzó diciendo el ídolo rojinegro, visiblemente conmovido por la situación.

"Es una decisión muy difícil de tomar pero a la vez estoy muy tranquilo. Fueron muchos años de carrera y creo que me brinde al máximo. Me vacié por completo. Ya no tengo mas nada para dar", continua la Fiera frente a la cámara. "Se me vienen muchas cosas a la cabeza, cuando empezaba en el baby que mi abuelo me llevaba a patear, mi vieja también me acompañaba y mi abuela me esperaba con la comida hecha. Ellos fueron mis pilares mas importantes para llegar a la primera de Newell's, que era mi sueño", sumó.

Además le agradeció a su pareja: "Fue la que me acompaño desde un primer momento y en los momentos malos siempre fue la que me dio apoyo para nunca bajar los brazos". A continuación extendió su gratitud hacia los equipos en los que jugó, los técnicos que lo dirigieron a lo largo de la carrera ya todos sus compañeros.

"La Selección argentina junto con Newell's son las dos camisetas que amo con locura", aseguró la Fiera mientras se sucedían en el video imágenes de archivo. "Me gustaría que me recuerden como una gran persona y compañero. Es difícil de hablar pero lo quiero hacer así, natural, simple y sencillo como soy yo", cerró el futbolista.

El video: