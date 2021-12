El ex mediocampista Maximiliano Rodríguez rememoró este domingo su carrera futbolística luego del anuncio de su retiro y recordó sus relaciones con Lionel Messi y Diego Armando Maradona, al tiempo que habló de qué será de su futuro.

"Mi sueño era jugar en la Primera de Newell’s, toda la película que vino después nunca me la imaginé", dijo el ex volante, quien también pasó por Espanyol de Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid y Peñarol, y además jugó tres mundiales con la Selección argentina en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

En cuanto a cómo tomó la decisión, explicó: "Había empezado la pretemporada y en el día a día uno se va dando cuenta. Es como que llega ese momento y te das cuenta de que ya está, yo sentí eso en estos últimos seis meses y no lo quería seguir estirando. Quería llegar hasta el último día disfrutando como hice. Fue un proceso, lo venía hablando con la familia".

Respecto a su futuro, la "Fiera" señaló: "Uno se tiene que preparar para trabajar en el club, por haber jugado tantos años al fútbol no es que vamos a saber de todo".

"Estoy haciendo el curso de técnico pero hoy no tengo en la cabeza dedicarme a eso, me veo más en otras funciones. Me gusta la formación de jugadores, ahí hay que hacer mucho hincapié. Es muy importante ese trabajo para que cuando a un jugador le toque llegar esté preparado", añadió.

Por otra parte, Rodríguez mencionó la conquista de la Copa América y lo que le generó ver a Lionel Messi ganar un título con la albiceleste. "Me puso muy feliz que pudiera levantar esa Copa tan merecida, que le hacía falta. A mí me tocó llegar hasta el 2014 y después se empezó a poner más complicado con las finales perdidas. Es un dolor muy grande, sé bien lo que sienten los chicos: ellos querían salir campeones más que ninguno", dijo en declaraciones al Diario Olé.

Y agregó: "Todo eso era un peso enorme porque a veces hay críticas desmedidas y después ves a Leo llorando, levantando la Copa, que era su sueño... Él quería ganar algo con la Selección y haberlo logrado no tiene precio. Hay que felicitarlo por el empuje y los huevos de seguir que tuvo siempre".

Por último, el ex mediocampista habló de su vínculo con Maradona: "Diego es lo más grande que hay. Fue mi ídolo desde siempre, después lo conocí e hice una relación y lo tenía ahí como técnico, me costaba creerlo. Imponía con su presencia, generaba algo impresionante, que no vi en ninguna otra persona".

A su vez, contó cómo vivió la noticia de su fallecimiento: "Fui a la Casa Rosada, al velorio, fue durísimo verlo ahí. Todos pensamos que eso nunca iba a pasar, vivimos una pesadilla".