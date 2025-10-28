En un gesto de apoyo y sentido de pertenencia, este lunes el plantel de Newell’s recibió en el predio de Bella Vista la visita de históricos del club. Gerardo “Tata” Martino, Diego Mateo, Ignacio Scocco y Mauricio Sperdutti compartieron la jornada junto al cuerpo técnico encabezado por Lucas Bernardi y los futbolistas rojinegros.

La semana pasada, quienes se habían acercado al entrenamiento fueron Maximiliano Rodríguez y Mauro Formica.

“Nos pareció que teníamos que apoyar a los jugadores y a Lucas. Él tuvo la amabilidad de convocarnos. Es un momento especial, muy puntual, de poquitos partidos, y tuvo la valentía de asumir en el momento más difícil de todos”, expresó Martino este martes ante la prensa.

Y sumó: “Es difícil hablarle al hincha porque está enojado. Les pido mucha paciencia y aliento. Siempre se funciona mejor con el apoyo y no con el hostigamiento”.

Asimismo, analizó además el presente de la institución: “Newell’s hace tiempo que viene con altibajos. No se trata solo de cuestiones futbolísticas. Lo más importante ahora son estos tres partidos, especialmente el del viernes. Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mejor para todos”.

Por su parte, la Fiera subrayó: “Lo más importante es el club. A veces decimos una cosa pero hacemos otra. Hay que empezar a tomar conciencia de verdad de que Newell’s es muy grande y no puede estar en esta situación. Hoy lo que queremos todos es ganar como sea, porque no vamos a tener el mejor fútbol, pero hay que darle una alegría a la gente”.

“Hablamos mucho con Lucas desde que tomó la decisión de asumir. Le fuimos a dar nuestro apoyo a los chicos, que son el patrimonio del club. Los análisis los tendremos que hacer después. No siempre vas a tener jugadores que vuelvan a salvar al club. Hay que encontrar una estabilidad. Me da igual quién gane las elecciones, lo único que quiero es que a Newell’s le vaya bien”, concluyó.

La Lepra enfrentará este viernes a las 21.15 a Unión en el Coloso Marcelo Bielsa, con la obligación de sumar de a tres para alejarse de la zona de riesgo.